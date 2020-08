Rui Costa: “Sapevamo Pirlo sarebbe diventato allenatore. Non gli auguro di vincere il campionato perché…” (Di martedì 25 agosto 2020) Nella giornata di ieri è iniziata la nuova avventura di Andrea Pirlo come mister della Juventus. C'è tanta attesa nel vedere il Maestro all'opera alla guida del club bianconero. A parlare della novità in casa juventina e delle vicende del calcio italiano, è stato l'ex Fiorentina e Milan Rui Costa intervenuto ai microfoni di Goal.Rui Costa: "Non gli auguro di vincere scudetto perché..."caption id="attachment 925467" align="alignnone" width="601" Pirlo (getty images)/caption"Sia io che tutti i nostri compagni credevamo diventasse un allenatore", ha commentato Rui Costa su Pirlo. "Lui ha una visione straordinaria del calcio. Ci si aspettava che Pirlo, quando ha smesso di giocare, ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #RuiCosta chiude la porta a #Cavani - ItaSportPress : Rui Costa: 'Sapevamo Pirlo sarebbe diventato allenatore. Non gli auguro di vincere il campionato perché...' -… - Lander_ms : @talkSPORT Rui Costa - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Rui Costa intervistato da Goal: 'Tutti pensavamo che Pirlo sarebbe diventato un grande allenatore. Il calcio italiano? In l… - lamid_e : Rui Costa / Ravanelli -

Ultime Notizie dalla rete : Rui Costa Rui Costa a Goal: "Pirlo? Tutti pensavamo che diventasse un grande allenatore" Goal.com Napoli, problema fisico per Mario Rui: le sue condizioni

"Primo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. La squadra ha svolto seduta pom ...

Rui Costa a Goal: "Pirlo? Tutti pensavamo che diventasse un grande allenatore"

Rui Costa ai microfoni di Goal parla del calcio italiano, seconda la sua visione: "C'è una leggera crescita, il Milan è sulla strada giusta". È stato uno dei simboli degli anni '90 e dei primi 2000 in ...

"Primo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. La squadra ha svolto seduta pom ...Rui Costa ai microfoni di Goal parla del calcio italiano, seconda la sua visione: "C'è una leggera crescita, il Milan è sulla strada giusta". È stato uno dei simboli degli anni '90 e dei primi 2000 in ...