Ruffini “Riscriviamo le regole del fisco, basta giungla delle tasse” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro non è un sistema fiscale. E' una giungla impossibile da comprendere per chiunque, del tutto incontrollabile. E questo perchè nel corso degli anni le leggi finanziarie l'hanno letteralmente terremotato, creando frammentazioni assurde. Adesso c'è da rifare l'edificio ed è, ripeto, un'occasione da non perdere. Il coronavirus ci offre la possibilità di fare la grande riforma del fisco, come nel giugno 1969: quando sono nato io”. Lo dice in un'intervista al quotidiano La Repubblica Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate.“Innanzitutto bisogna fare cinque testi unici per riunire organicamente una materia immensa, di cui nemmeno gli esperti conoscono i confini. Cinque testi unici, per le imposte dirette, le indirette, ... Leggi su iltempo

Italpress : Ruffini “Il fisco è una giungla, riscriviamo le regole” - SaCe86 : #Ruffini: “Riscriviamo tutte le regole del fisco, basta giungla delle tasse” - peterkama : ruffini , direttore dell'agenzia delle entrate : riscriviamo tutte le regole del fisco, basta giungla delle tasse ,… - repubblica : Ruffini: “Riscriviamo tutte le regole del fisco, basta giungla delle tasse” -

Ultime Notizie dalla rete : Ruffini “Riscriviamo