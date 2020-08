Ronaldinho torna in libertà… con la voglia di rigiocare (Di martedì 25 agosto 2020) Detenuto in Paraguay da cinque mesi, Ronaldinho, 40 anni, è tornato un uomo libero. Come riportato da Foot Mercato, durante l’udienza che si è svolta ieri, il giudice incaricato del suo caso ha annunciato la notizia. Liberato anche il fratello dell’ex Pallone d’Oro, Roberto de Assis Moreira. Incarcerati dal 6 marzo per aver utilizzato documenti falsi, i due uomini avevano trascorso due settimane in prigione prima di essere posti agli arresti domiciliari in un hotel di lusso ad Asuncion, la capitale del Paraguay, contro un deposito di 1,6 M $ (1,35 M €). L’accusa ha chiesto anche il pagamento di una multa di 90.000 dollari (76.000 euro) per “danni alla società”. Ora, tornato libero, Dinho vuole rimettersi in gioco e tornare a giocare, accettando anche un club ... Leggi su alfredopedulla

