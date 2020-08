Romina Carrisi: lo scatto inedito del passato svela il dettaglio [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) Romina Carrisi postando uno scatto FOTOgrafico tra le sue stories, ha emozionato gran parte degli utenti. La figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi è molto attiva sui social e spesso delizia i suoi fedeli followers con FOTOgrafie di ampio respiro artistico, rese tali per la sua nota esperienza come FOTOgrafa. Ma di recente, la sorella minore di Cristel, ha raccontato molto altro. Un curioso dettaglio del suo passato lo ha pubblicato sui social coinvolgendo i fan e sorprendendoli con un’immagine decisamente inedita. La giovane trentatreenne ha voluto condividere una FOTO del passato, lasciando senza parole i milioni di followers che da sempre la seguono su Instagram. Ma ... Leggi su velvetgossip

Romina Power, l’ex moglie di Al Bano Carrisi, ha vissuto un’estate 2020 amara per via della morte della sorella Taryn e dolce per il figlio Yari Romina Power si è raccontata dalle pagine di Tv Sorrisi ...Romina Power e Al Bano Carrisi sono rimasti nel cuore del loro pubblico. Una schiera di fans che li segue da trent’anni, ha vissuto con loro gioie e dolori, seguendo la separazione e gioendo per la re ...