Roma, UFFICIALE l’arrivo di Pedro. Le prime parole dello spagnolo: “Spero di rendere felici i tifosi” (Di martedì 25 agosto 2020) Pedro Rodriguez è un nuovo giocatore della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso sui propri canali ufficiali: l’attaccante spagnolo, uno dei calciatori più vincenti in attività, lascia il Chelsea – da svincolato – dopo cinque stagioni e firma un triennale con i capitolini. “‘Sono felice di essere qui a Roma’”, ha dichiarato Pedro nella sua prima intervista in giallorosso. “’Sono entusiasta di questa nuova sfida e di competere per i nostri obiettivi nelle prossime stagioni. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza ricevuta. Spero di renderli felici’”. Entrato nella Masia all’età di 17 anni, nel corso della sua carriera con Barcellona e Chelsea ha collezionato ben 23 trofei ai ... Leggi su calcioweb.eu

