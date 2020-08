Roma, Schick sempre più lontano: Bayer Leverkusen in pole (Di martedì 25 agosto 2020) Roma, Schick sempre più lontano: Bayer Leverkusen in pole, i contatti si sono intensificati nelle ultime ore. Si avvicina la cessione Patrik Schick è sempre più vicino alla cessione. Il giocatore è rientrato a Roma dopo il prestito col Lipsia, ma ormai l’attaccante sembra essere pronto per un’altra esperienza in Bundesliga. I contatti con il Bayer Leverkusen si sono intensificati, l’operazione è in stato molto avanzato. Mancano solo i dettagli, ma ormai Schick ritornerà in Bundesliga. Lo scorso anno con la maglia del Lipsia ha collezionato 28 presenze tra campionato, Champions e Coppa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

