Roma. ‘Mi hanno rubato la collana d’oro’: nei guai una coppia giovanissima di ladri (Di martedì 25 agosto 2020) La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno denunciato in stato di libertà una coppia, lei 20enne di origini campane, lui 21enne cittadino egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato in concorso. I fatti I Carabinieri sono intervenuti, a seguito di una richiesta giunta al 112, da parte di un 17enne Romano, il quale riferiva di essere stato vittima del furto della collanina d’oro, ad opera di una coppia di sconosciuti, mentre passeggiava nei pressi di Piazza dei Cinquecento. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno contattato la vittima e acquisito la descrizione dei due ladri. Dopo pochi minuti la coppia è stata individuata e bloccata in via ... Leggi su ilcorrieredellacitta

