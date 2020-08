Roma, Giachetti: “Calenda candidato perfetto, ha il carattere che serve alla città” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA – “Io credo che Carlo Calenda sarebbe perfetto: capacita’ ed esperienza di governo, sensibilita’ istituzionale, proveniente dal mondo delle imprese. Lui sarebbe il perfetto sindaco di Roma. Attenzione: il prossimo sindaco dovra’ gestire il Giubileo del 2025″. Lo dice Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, vicepresidente della Camera e candidato sindaco contro Virginia Raggi nel 2016, in una lunga intervista rilasciata a Fernando Magliaro e pubblicata oggi su ‘Il Tempo’. Leggi su dire

