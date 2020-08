Roma, Fienga: «Pedro? Un privilegio accoglierlo nella famiglia giallorossa» (Di martedì 25 agosto 2020) Il Ceo della Roma, Guido Fienga, ha accolto Pedro dopo il comunicato ufficiale del suo ingaggio nel club giallorosso Guido Fienga, Ceo della Roma, ha espresso la propria soddisfazione per l’ingaggio di Pedro. L’attaccante è arrivato a parametro zero dopo l’esperienza al Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club giallorosso: «È per noi un privilegio poter accogliere nella famiglia giallorossa un calciatore dello spessore di Pedro. L’augurio che rivolgiamo a lui e a noi stessi è che possa ampliare con l’AS Roma il suo straordinario curriculum di successi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Pedro, dopo aver svolto le visite mediche, ha firmato per la Roma ed è il primo acquisto dell’era Friedkin. Le sue dichiarazioni L’accordo è stato trovato più di un mese fa, ora però è ufficiale: Ped ...

La Roma ha ufficializzato l'ingaggio di Pedro Rodriguez Ledesma, meglio noto come Pedro. Il 33enne attaccante spagnolo arriva a titolo gratuito dopo aver giocato al Chelsea nelle ultime cinque stagi ...

