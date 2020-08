Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, l’attrice confessa: “E’ solo un collega…” (Di martedì 25 agosto 2020) Raccontandosi a Il Tempo, la metà femminile dell’amatissima coppia formata da Rocio Munoz Morales e Raoul Bova ha discusso il suo punto di vista su questi complessi mesi, lavorativi e familiari. L’attrice, assieme al marito, hanno preso a cuore la questione Covid, impegnandosi in beneficenza e dando il massimo della visibilità al lavoro degli operatori sanitari; non ultimo, attraverso il lavoro attivo svolto per la Croce Rossa. “Superato il primo momento, ci siamo resi conto di quanto fosse importante fare qualcosa per gli altri“, ha spiegato lei. “Così è nata questa collaborazione con la Croce Rossa, un’esperienza incredibile. Il lockdown ha fatto uscire fuori la vera essenza di ognuno di noi“. L’esperienza in Croce Rossa e il ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Rocio Munoz Rocío Muñoz Morales 'Raoul Bova? Sul set è un collega'/ 'Ho bisogno di nuovi stimoli' Il Sussidiario.net Rocío Muñoz Morales “Raoul Bova? Sul set è un collega”/ “Ho bisogno di nuovi stimoli”

Rocío Muñoz Morales, celebre attrice iberica nota al pubblico televisivo italiano per le sue apparizioni in numerose fiction di successo, fra cui “Un passo dal cielo”, è intervenuta sull’edizione odie ...

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: terzo figlio in arrivo?

C'è chi è pronto a scommetterciSono una coppia solida, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, talmente tanto che ci si chiede se un terzo figlio sia già in arrivo. Si sono conosciuti, i due innamorati, sul ...

Rocío Muñoz Morales, celebre attrice iberica nota al pubblico televisivo italiano per le sue apparizioni in numerose fiction di successo, fra cui “Un passo dal cielo”, è intervenuta sull’edizione odie ...C'è chi è pronto a scommetterciSono una coppia solida, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, talmente tanto che ci si chiede se un terzo figlio sia già in arrivo. Si sono conosciuti, i due innamorati, sul ...