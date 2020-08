Ritrovato il sengi, il toporagno elefante che sembrava perduto (Di martedì 25 agosto 2020) Si chiama sengi e con uno sforzo di fantasia potrebbe essere definito un t opo-elefante . Non è una creatura di fantasia ma esiste davvero, anche se si temeva fosse scomparso dalla faccia della Terra. ... Leggi su quotidiano

cinzia_iorio3 : Ritrovato il piccolo sengi somalo scomparso da 50 anni - seidimassafra : Ritrovato il piccolo sengi somalo scomparso da 50 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato sengi

Quotidiano.net

Oggi ci sarà un nuovo sopralluogo nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, nelle zone in cui sono stati ritrovati i due cadaveri. Subito dopo si terrà, al Policlinico di Messina, l'esame autopt ...Si chiama sengi e con uno sforzo di fantasia potrebbe essere definito un topo-elefante. Non è una creatura di fantasia ma esiste davvero, anche se si temeva fosse scomparso dalla faccia della Terra. D ...