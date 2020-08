Ritorno a scuola, così si prepara il liceo Newton di Roma: “Ecco i primi banchi monoposto. Spazi? Musei, parrocchie e caserme non utilizzabili” (Di martedì 25 agosto 2020) Al liceo scientifico Newton di Roma sono arrivati i primi banchi monoposto, in vista della ripresa delle lezioni in presenza a settembre. “Ancora non sono tutti – specidfica la preside Cristina Costarelli – quelli che abbiamo ricevuto è un lotto di circa la metà, 500 su 1100 che ce ne occorrono per numero di studenti”. Entro fine ottobre l’istituto riceverà altri 380 banchi sulla base delle disposizioni del commissario Arcuri. “I locali esterni non ci sono e non è facile averli e raggiungerli. Anche parlare di Musei, di caserme, di parrocchie, cioè le idee sono tante ma poi concretamente di realizzabile per il nostro liceo non ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Greta Thunberg pronta per tornare a scuola dopo il suo anno sabbatico per il clima - agorarai : Linee guida, il ritorno a scuola #agorarai - AzzolinaLucia : La mia intervista ad Oggi dove parlo delle misure per il ritorno in sicurezza a scuola. - Notiziedi_it : Accessori scuola a prezzi scontati per un ritorno con stile - versetw : la teaser pic più brutta è quella di jisoo COS’ERA quello zainetto pronta per il ritorno a scuola La jisoophobia è una malattia mortale -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Scuola, rientro a tappe: ecco come avverrà la Repubblica Ritorno in classe, Gelmini all’attacco: “Ufficializzata la crisi, Conte ‘commissaria’ Azzolina”

Andiamo verso l’ennesimo tragico fallimento”. Ritorno in classe, vertice a Palazzo Chigi con Conte, Azzolina e Arcuri. Secondo la capogruppo di Forza Italia, Mariastella Gelmini, ex ministra dell’Istr ...

Ritorno in classe, Gelmini all’attacco: “Ufficializzata la crisi, Azzolina ‘commissariata’ da Conte”

Arrivano le reazioni politiche dopo il vertice sulla scuola di lunedì pomeriggio a Palazzo Chigi. I quotidiani di oggi raccontano delle parole del premier Giuseppe Conte che pare si sia intestato il c ...

Andiamo verso l’ennesimo tragico fallimento”. Ritorno in classe, vertice a Palazzo Chigi con Conte, Azzolina e Arcuri. Secondo la capogruppo di Forza Italia, Mariastella Gelmini, ex ministra dell’Istr ...Arrivano le reazioni politiche dopo il vertice sulla scuola di lunedì pomeriggio a Palazzo Chigi. I quotidiani di oggi raccontano delle parole del premier Giuseppe Conte che pare si sia intestato il c ...