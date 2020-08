Ritiro Palermo, terminata la prima seduta di allenamento della giornata: i dettagli (Di martedì 25 agosto 2020) Primo giorno di Ritiro a Petralia Sottana dopo il raduno della giornata di ieri.Mario Alberto Santana e compagni sono scesi in campo intorno alle ore 9:30 per sostenere la prima seduta della giornata. Dopo un breve colloquio in mezzo al campo tra Roberto Boscaglia e i rosanero convocati dallo stesso tecnico, la squadra sta effettuando la consueta fase di riscaldamento prima dell’inizio della vera e propria seduta.Ore 10.05 - Prime indicazioni tecnico-tattiche da parte del tecnico Boscaglia alla compagine rosanero che ha iniziato a lavorare con il pallone.Ore 11.10 - Termina la seduta di allenamento mattutino, la squadra tornerà in campo nel pomeriggio. Leggi su mediagol

Il Palermo è arrivato a Petralia Sottana: i convocati per il ritiro

Tutto pronto per il ritiro del Palermo. Sono 21 i convocati per Petralia Sottana, out Martinelli che si recherà a Milano per effettuare ulteriori indagini specialistiche ma non legata al covid visto c ...

