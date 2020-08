Ritiro Palermo, iniziano gli allenamenti: oggi doppia seduta, arriva anche Orlando (Di martedì 25 agosto 2020) È ufficialmente iniziato il Ritiro del Palermo.La squadra di Roberto Boscaglia è arrivata ieri pomeriggio a Petralia Sottana, borgo madonita che la ospiterà nelle prossime settimane. Quest’oggi avranno inizio gli allenamenti. Sono due le sedute in programma, una mattutina ed una pomeridiana. Il tecnico rosanero ha a disposizione i dodici confermati della scorsa stagione, ad eccezione di Alessandro Martinelli, più i tre nuovi arrivati (Andrea Saraniti, Nicola Valente e Ivan Marconi), i due giocatori in prova (Bubacar Marong e Giammarco Corsino) ed alcuni giovani della Juniores.Palermo, via al Ritiro a Petralia Sottana: la lista dei 21 giocatori convocati. Martinelli...La dirigenza ha ... Leggi su mediagol

Mediagol : Ritiro #Palermo, iniziano gli allenamenti: oggi doppia seduta, arriva anche #Orlando - WiAnselmo : Ritiro #Palermo, iniziano gli allenamenti: oggi doppia seduta, arriva anche Orlando - Mediagol : Ritiro #Palermo, iniziano gli allenamenti: oggi doppia seduta, arriva anche Orlando - bennygiardina : Il #Palermo parte in ritiro con l'ansia per Martinelli: visite mediche non superate, nei prossimi giorni accertamen… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: “#Palermo, inizia il ritiro. Oggi #Orlando a #Petralia” - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Ritiro Palermo Ritiro Palermo: striscione ultras al campo di Petralia / FOTO(1 di 2) Stadionews.it José Luís Chilavert, il duro dei pali specialista dei calci piazzati

Idolo del Paraguay, sempre a muso duro con avversari e compagni: José Luís Chilavert, il portiere goleador che in carriera ha segnato 62 goal. Non si accontentava di effettuare strepitose parate, ma s ...

Rari Nantes per la salvezza con Astarita e Di Fulvio

Iniziata l’avventura dell’A1 maschile di pallanuoto della Rari Nantes Florentia, riunitasi ieri pomeriggio a Bellariva sotto la guida di Luca Minetti, non nuovo a questo ruolo. Un gran bel gruppo comp ...

Idolo del Paraguay, sempre a muso duro con avversari e compagni: José Luís Chilavert, il portiere goleador che in carriera ha segnato 62 goal. Non si accontentava di effettuare strepitose parate, ma s ...Iniziata l’avventura dell’A1 maschile di pallanuoto della Rari Nantes Florentia, riunitasi ieri pomeriggio a Bellariva sotto la guida di Luca Minetti, non nuovo a questo ruolo. Un gran bel gruppo comp ...