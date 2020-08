Ritiro Napoli, parla Gattuso: 'La Champions è il nostro obiettivo' (Di martedì 25 agosto 2020) Le prime parole di Rino Gattuso dal Ritiro di Castel di Sangro sono state per l'organizzazione. "Sono rimasto sorpreso per le strutture, non pensavo di trovare un posto così, siamo molto soddisfatti", ... Leggi su gazzetta

