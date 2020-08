Risultati Preliminari Europa League, il programma del primo turno: il Milan aspetta la sua avversaria (Di martedì 25 agosto 2020) Risultati Preliminari Europa League – La nuova edizione dell’Europa League ha già preso il via. Dopo il turno eliminatorio, si gioca la prima fase preliminare, nella quale sono coinvolte diverse squadre di un discreto livello: dal Rosenborg alla Steaua Bucarest (FCSB) fino al Partizan Belgrado. Si inizia a fare sul serio, da questo turno preliminare verrà fuori anche l’avversaria del Milan. Di seguito il programma completo. MARTEDI’ ore 18:00 Riteriai (Ltu)-Derry City (Nir) MERCOLEDI’ ore 18:30 Progres Niedercorn (Lux)-Zeta (Mne) GIOVEDI’ ore 16:00 K. Almaty (Kaz)-Noah (Arm) Ordabasy (Kaz)-Botosani (Rou) Ventspils (Lat)-Dinamo-Auto (Mda) ore ... Leggi su calcioweb.eu

