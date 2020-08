Risultati Playoff NBA – LeBron show contro Portland: Miami sweepa Indiana, OKC fa 2-2 con Houston (Di martedì 25 agosto 2020) Notte NBA ricca di emozioni quella che ha visto 3 gare importanti dei Playoff riservare spettacolo e verdetti importanti ai nottambuli appassionati della palla a spicchi. LeBron James show nel successo dei Lakers sui Blazers, firmato dai 30 punti, 6 rimbalzi e 10 assist del ‘Re’ che stende Portland e porta la serie sul 3-1. I Blazers trattengono il fiato per il problema al ginocchio rimediato da Damian Lillard che potrebbe mettere la parola fine sulla serie ancor prima di Gara-5. I Miami Heat si confermano una realtà davvero interessante rifilando un netto 4-0 nella serie contro i Pacers. Serata non brillantissima per Butler che segna solo 6 punti, ma ci pensano Dragic (23 punti) e Adebayo (14 punti e 19 rimbalzi) a guidare la franchigia della Florida. Non ... Leggi su sportfair

Quattro le partite in questa notte di playoff NBA: il primo turno, nella bolla di Orlando, procede con gli incontri forse più significativi, per la direzione che danno alle serie, di questa fase della ...

Vittoria anche per i Milwaukee Bucks, che superano gli Orlando Magic con il punteggio di 121-106. Partita molto equilibrata per 3/4, tra la fine del terzo periodo e l’inizio del quarto arriva il parzi ...

