Ristoratore suicida, il fratello:” L’azienda era sana e non c’erano grossi debiti” (Di martedì 25 agosto 2020) Il fratello del Ristoratore del centro storico morto suicida interviene su Italia7 chiarendo la posizione dell’imprenditore: “Il problema non era pagare i debiti, l’azienda era sana. A mio fratello preoccupava il futuro”. “Quando uno fa un investimento e cerca di ampliare l’azienda e di stare meglio non sono i debiti il problema. Il problema è … L'articolo Ristoratore suicida, il fratello:” L’azienda era sana e non c’erano grossi debiti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

