Ristoratore suicida a Firenze, il fratello: «Terrorizzato da un nuovo lockdown per il Coronavirus» (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)La città di Firenze è sotto shock dopo il suicidio di un Ristoratore. Il lockdown, la pandemia e la crisi economica hanno portato a «una tragedia annunciata», ha commentato Federcuochi. L’imprenditore si sarebbe tolto la vita per la difficoltà nel pagare il mutuo del locale: «È un settore fatto di piccole realtà, come quella del Ristoratore di Firenze, ricorda la Federazione, imprese in cui spesso lavora tutta la famiglia che, con il dramma del Covid19 e il lockdown, hanno perso tutto, risparmi, clientela, persino la speranza di potersi rialzare», scrive Federcuochi. Per il fratello del Ristoratore, Marco Vanni – intervenuto ... Leggi su open.online

