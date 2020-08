Ristoratore si toglie la vita per i debiti della crisi Covid (Di martedì 25 agosto 2020) Fabrizio Boschi Era ossessionato dalle rate del mutuo e dal crollo degli incassi. "A Firenze tragedia annunciata, adesso aiuti" Presto o tardi doveva succedere. E mai avremmo voluto assistere ad uno scenario del genere. Ma con la gente alla disperazione era chiaro che prima o poi qualcuno non ce l'avrebbe fatta. E la prima città coinvolta non poteva che essere Firenze, strozzata, ammazzata, umiliata (come tutte le città d'arte) dal Covid e dalle esagerate misure restrittive del governo. Luca da tempo era caduto in una grande depressione, e sabato sera, freddo come un iceberg, ha deciso di mettersi una corda al collo e lasciare due figli piccoli e una famiglia bellissima. Abbandonato dal suo Stato. Ecco cosa ha provocato il Covid. Tra l'altro. Ecco cosa ha causato il lockdown voluto da questo governo. Problemi finanziari sempre ... Leggi su ilgiornale

