Ristoratore in crisi per il Covid si suicida: “Temeva un nuovo lockdown” (Di martedì 25 agosto 2020) Luca Vanni, un Ristoratore di 44 anni, si è suicidato a Firenze lo scorso sabato. Rimasto solo nel suo locale, l’uomo ha deciso di togliersi la vita tra il turno del pranzo e quello della cena. Un gesto disperato che ha sconvolto tutta la città, in particolare coloro che lo conoscevano. L’imprenditore aveva comprato il suo ristorante, a piazza Santa Croce, poco prima della pandemia. La sua paura adesso, con la crisi economica post lockdown, era quella di non riuscire a pagare le rate del mutuo. A ritrovare il corpo senza vita di Luca Vanni sono stati i suoi dipendenti. Sul posto è immediatamente intervenuta una volante della polizia, che ha potuto soltanto constatare il decesso. “Il problema non era pagare i debiti perché quando uno fa un investimento e cerca di ampliare l’azienda e di ... Leggi su tpi

