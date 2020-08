Rifiuti. Palozzi (Cambiamo): “A Roma la telenovela AMA non finisce pù” (Di martedì 25 agosto 2020) “Siamo molto preoccupati per quanto potrebbe accadere a Roma sul fronte Rifiuti. Dalla stampa apprendiamo che potrebbero presentarsi problemi in seguito al ventilato stop del tmb di Rocca Cencia, che metterebbe nelle condizioni Ama di dover smaltire in altri impianti circa 250 tonnellate al giorno di immondizie. Si, ma dove? Fa davvero sensazione osservare l’allarmante impossibilità della Capitale d’Italia di chiudere il proprio ciclo Rifiuti, con Ama in completa balia delle onde e il Campidoglio grillino incapace di affrontare la situazione. Inoltre, dopo gli inutili trionfalismi agostani sull’approvazione del Piano Rifiuti, che dice la Regione Lazio su tutto questo e come intende porsi di fronte alle criticità in atto nell’Urbe Eterna? I cittadini pretendono risposte ... Leggi su romadailynews

