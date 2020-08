Rientri dai Paesi a rischio, le info utili «Necessaria la prenotazione dei tamponi» (Di martedì 25 agosto 2020) L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ricorda che quanti devono sottoporsi a tampone perché di rientro dai Paesi a rischio (Spagna, Croazia, Grecia e Malta) dovranno effettuare la prenotazione del tampone . Leggi su ecodibergamo

webecodibergamo : Rientri dai Paesi a rischio, le info utili «Necessaria la prenotazione dei tamponi» - mippo78 : RT @EroeSemantico: Nello stesso telegiornale: servizio che dice esplicitamente che la maggior parte dei casi di infezione è causato dai rie… - rafelez : RT @EroeSemantico: Nello stesso telegiornale: servizio che dice esplicitamente che la maggior parte dei casi di infezione è causato dai rie… - afradoc : RT @EroeSemantico: Nello stesso telegiornale: servizio che dice esplicitamente che la maggior parte dei casi di infezione è causato dai rie… - infoitinterno : Santelli: 'Molti contagi dai rientri in Italia, con il mare che abbiamo dovevano andare tutti all'estero?' -

Ultime Notizie dalla rete : Rientri dai

Il Sole 24 ORE

Come per la scuola, anche per l'università ci si prepara al rientro dopo lo stop a causa dell'emergenza: ma quali sono le nuove regole da rispettare per studenti e personale? L’inizio del nuovo ...Sergio Piermanni”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno, il noto artista Dante Fazzini ha donato all’Arma ... chiedeva ed otteneva il permesso di rientrare in servizio, per ...