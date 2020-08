“Ridurre le ore di lavoro a parità di stipendio: la produttività ne guadagna”. La premier finlandese Marin rilancia la proposta (Di martedì 25 agosto 2020) A gennaio intorno alla proposta era scoppiato un caso, con il governo finlandese costretto a smentire che l’obiettivo di ridurre la giornata lavorativa a sei ore fosse nel programma della giovane premier Sanna Marin. Ma ora la prima ministra socialdemocratica, 35 anni, rilancia: occorre “una concreta e chiara roadmap” per accorciare l’orario di lavoro e migliorare la vita lavorativa in Finlandia, ha detto lunedì parlando al congresso del partito. Secondo Helsinki Times, Marin ha spiegato che la proposta “non è in conflitto con l’obiettivo di avere maggiore occupazione e robusta economia pubblica“. Infatti “un modo per distribuire più equamente la ricchezza è migliorare le ... Leggi su ilfattoquotidiano

