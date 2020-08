Riapertura stadi, molto dipenderà dalle scuole: parla il sottosegretario Zampa (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI campionati 2020/21 partiranno a porte chiuse. Decisioni verranno prese strada facendo, in base all’andamento della curva dei contagi. E’ quanto si evince dalle parole di Sandra Zampa, Sottosegretaria alla Salute, intervista da La Gazzetta dello Sport. Il primo vero banco di prova riguarderà la Riapertura delle scuole. In base a come evolverà la situazione, il Governo è pronto a valutare ulteriori riaperture. “Capisco che per il calcio e lo sport questa sia una priorità, ma bisogna studiare con attenzione l’andamento dei contagi. Vediamo come va la Riapertura della scuola prevista per il 14 settembre, dopo 10 giorni potremo avere una situazione più chiara“, ha dichiaralo la Zampa alla ... Leggi su anteprima24

Pierca69 : @FulvioPaglia @willy_signori Mettere sul piano politico la riapertura o meno degli stadi in una situazione del gene… - messveneto : Di questo passo la riapertura degli stadi è improbabile - sportli26181512 : De Laurentiis sulla riapertura degli stadi: 'Gravi errori a livello nazionale. Ne parleremo con Gravina': Intervenu… - FcInterNewsit : Abete: 'Ci auguriamo tutti la riapertura degli stadi, ma ci vuole prudenza specie in Italia. Il calcio riconosca le… - violanews : Abete: 'Speriamo nella riapertura degli stadi. Nuovi impianti in luoghi diversi? Difficile' -… -