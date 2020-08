Riapertura scuola, Bartoletti (Omceo Roma): “Meglio sui banchi che per strada, almeno è ambiente controllato” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA – “Riaprire le scuole? Da qualche parte bisogna ricominciare”. Risponde così Pier Luigi Bartoletti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario romano della Federazione italiana Medici di Medicina Generale, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “L’alternativa- prosegue Bartoletti- è quella di non riaprire le scuole ma, al di là del segnale, il problema non si risolverebbe, anzi: è preferibile che i ragazzi vadano a scuola, in un ambiente controllato, piuttosto che girare per strada“. Leggi su dire

La7tv : #inonda Il prof. Massimo Galli commenta il modello di riapertura della #scuola in discussione in questo momento: 'V… - matteosalvinimi : #Salvini: Il problema di Azzolina non è il rossetto, ma che non è capace di fare il suo mestiere. 8 milioni di mamm… - La7tv : #inonda Il prof. Massimo Galli attacca prima il #governo sulle #discoteche e poi la regione #Lombardia sul vaccino… - ReTraScuola : Regolarità e Trasparenza nella Scuola ( R.T.S. ): Riapertura scuole: il rebus dei trasporti… - FreckledPi : RT @annidicera: Quando aspetti la riapertura della #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuola Riapertura scuole: il parere dei dirigenti nordamericani La Tecnica della Scuola Non sanno come portare gli studenti nelle scuole

La scuola ha un problema di trasporti, molto banalmente bisogna trovare un modo per garantire a tutti gli studenti di raggiungere gli istituti scolastici anche con i mezzi pubblici, rispettando le reg ...

L'aumento dei casi di Covid era atteso, ora vanno protetti gli anziani

L’aumento dei casi di Covid-19 non deve stupire più di tanto, ma i numerosi casi diagnosticati nei giovani asintomatici costituiscono una nuova sfida. “E’ normale che contagi tornino a crescere, ora d ...

La scuola ha un problema di trasporti, molto banalmente bisogna trovare un modo per garantire a tutti gli studenti di raggiungere gli istituti scolastici anche con i mezzi pubblici, rispettando le reg ...L’aumento dei casi di Covid-19 non deve stupire più di tanto, ma i numerosi casi diagnosticati nei giovani asintomatici costituiscono una nuova sfida. “E’ normale che contagi tornino a crescere, ora d ...