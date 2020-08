Retroscena Cavani: chiamata della Juve, no per il Napoli (Di martedì 25 agosto 2020) La Juventus ha fatto un tentativo per Edinson Cavani: l’attaccante uruguaiano ha detto no per amore del Napoli La Juventus ha effettuato un tentativo nei giorni scorsi per Edinson Cavani, il cui passaggio al Benfica è sfumato per le elevate richieste di ingaggio del calciatore uruguaiano. Come riportato da Sky Sport, l’ex attaccante del Paris Saint-Germain non ha voluto prendere in considerazione la proposta bianconera per via del suo trascorso con la maglia del Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

