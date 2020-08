Resident Evil Village potrebbe ricevere novità a brevissimo (Di martedì 25 agosto 2020) Fan di Resident Evil a rapporto! Questa settima potrebbero arrivare interessanti novità su Village, il nuovo capitolo della serie pensato per PS5, Xbox Series X e PC. Sul sito ufficiale dedicato al gioco sono presenti varie informazioni sul gioco, sulla storia e sul periodo di uscita fissato al 2021. Ma oltre a questo, scorrendo verso la parte bassa della pagina, leggiamo che il prossimo aggiornamento su Village arriverà nel mese di agosto del 2020.Leggi altro... Leggi su eurogamer

