Repubblica: i mille tifosi presenti a Castel di Sangro riservano una “timida festicciola” al Napoli (Di martedì 25 agosto 2020) Per la prima volta, ieri, in Italia, il pubblico è tornato parzialmente in uno stadio. Proprio in occasione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro e del primo allenamento della squadra allo stadio Patini. Un ritorno che, scrive Repubblica, ha disorientato sia i tifosi che la stessa squadra. “Nell’esiguo spazio temporale di 16 giorni gli azzurri sono passati dal maestoso e triste silenzio del Camp Nou di Barcellona alla timida festicciola andata in scena sulle tribune del “Patini”, i cui cancelli sono stati riaperti parzialmente al pubblico in occasione dell’allenamento”. La strada verso il ritorno della normalità, scrive il quotidiano, è ancora lunga. “Il ghiaccio intatto è stato rotto, anzi scheggiato: perché la strada verso ... Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: i mille tifosi presenti a Castel di Sangro riservano una “timida festicciola” al Napoli Per la prima vo… - punkebbasta : @erretti42 @CtzMaurizio @DinoGiarrusso @fiordisale @Il_Vitruviano @Andyesti @noth2loos @lageloni @virginiaraggi… - licprospero : @nonsonpago1 @maurobiani @repubblica ??????Grande Mauro ! Grazie mille ...!!! - Mario_nhmjs : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Briatore @Adnkronos @ilgiornale @Libero_official @Corriere @NicolaPorro @repubblica… - PietroE62771222 : @repubblica Rispondiamo alla zona fascista con mille zone della Cultura, della Storia, della Pace... -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica mille Riparte il Napoli di Gattuso, sold out per i mille posti agli allenamenti. E' subito Osimhen la Repubblica Post sisma: un invito a scoprire i prodotti del Centro Italia

“Nella triste ricorrenza del quarto anno dal gravissimo terremoto che provocò nell’Italia Centrale più di trecento vittime e oltre quarantamila sfollati, desidero ancora una volta esprimere ai cittadi ...

Coronavirus, 46 casi in Puglia su poco più di mille test

505 sono i casi attualmente positivi. Chiude la conta 1 in provincia di Taranto, «un cittadino straniero che si è sottoposto al test in ospedale» come ha spiegato il Dg Stefano Rossi. Il totale dei ca ...

“Nella triste ricorrenza del quarto anno dal gravissimo terremoto che provocò nell’Italia Centrale più di trecento vittime e oltre quarantamila sfollati, desidero ancora una volta esprimere ai cittadi ...505 sono i casi attualmente positivi. Chiude la conta 1 in provincia di Taranto, «un cittadino straniero che si è sottoposto al test in ospedale» come ha spiegato il Dg Stefano Rossi. Il totale dei ca ...