Reinfezione Covid possibile? Lanciato l’allarme in vista dell’inverno (Di martedì 25 agosto 2020) Uno degli argomenti più dibattuti nel corso degli ultimi mesi è senza dubbio quello legato alla Reinfezione da Covid. Un rischio che sostanzialmente è sempre stato additato come bassissimo, sebbene non se ne sia potuta in precedenza escludere l'eventualità. Gli anticorpi sviluppati durante un primo contagio dovrebbero infatti lavorare a tutela della salute del corpo, per evitare una nuova ricaduta. Almeno questo sulla carta. I recenti studi che hanno seguito infatti un paziente precedentemente infetto da coronavirus non permettono però di nutrire fiducia in merito. Il rischio di una Reinfezione da Covid c'è. Reinfezione da Covid, un pericolo concreto La notizia arriva dall'università di Hong Kong, che ha dichiarato nuovamente ... Leggi su optimagazine

