Regno Unito - Il governo investirà 30 miliardi di euro su strade e autostrade (Di martedì 25 agosto 2020) Il governo inglese lancia un ambizioso programma di investimenti da 27,4 miliardi di sterline, pari a circa 30,3 miliardi di euro, destinato alla rete stradale e autostradale nazionale. Inizialmente annunciato a marzo e poi posticipato a causa dell'emergenza sanitaria, il progetto punta a migliorare la sicurezza sulle strade, ma anche a renderle più adatte ai volumi di traffico attuali.Un tunnel sotto il Tamigi e una ristrutturazione delle vie principali. Oltre alla manutenzione, alla riparazione e all'ampliamento di carreggiata di alcune sezioni è previsto anche un tunnel sotto il Tamigi per collegare l'Essex con il Kent, inoltre gli investimenti saranno destinati sia alle autostrade, sia alle principali strade statali. Il programma prevede la stesura di ... Leggi su quattroruote

Marcozanni86 : Stati Uniti ???? e Regno Unito ???? si rialzano, mentre #eurozona ???? e Italia ???? si aggrappano a una retorica smentita… - SanofiIT : Rafforzare la produzione europea di principi attivi, diventando il secondo leader mondiale. L'Italia è coinvolta co… - bikenomistcom : Se il trend di crescita dei SUV rimarrà invariato il Regno Unito non riuscirà a raggiungere i propri obiettivi di r… - AE_Italia : ?? Un investigatore di Animal Equality ha lavorato sotto copertura nel Regno Unito, realizzando riprese negli alleva… - HDmotori : RT @HDmotori: Auto a guida autonoma nel Regno Unito: i sudditi di Sua Maestà dicono 'No, thanks' -