Regionali Toscana, Sardine: “Ceccardi? Non dimentichiamo che sputava sull’antifascismo” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA – “Recuperare il voto moderato: questo l’obiettivo di Susanna Ceccardi e lo fa disperatamente, arrampicandosi sugli specchi, ritrattando, o meglio, dimenticandosi anni e anni di dichiarazioni xenofobe, fasciste e inaccettabili per chiunque sieda in Parlamento Europeo, per chiunque si candidi alla presidenza di una regione, per chiunque si dica rispettoso della democrazia e della nostra Costituzione”. Cosi’ sul profilo facebook del movimento delle Sardine, in un post in cui attaccano la candidata alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi. Leggi su dire

