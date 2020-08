Referendum taglio parlamentari, Salvini dopo il video virale: “Ho sempre votato sì e continuo a dire sì” (Di martedì 25 agosto 2020) Nella giornata di ieri è diventato virale il video in cui Matteo Salvini – dinnanzi ad alcuni suoi fan / follower / elettori / sostenitori – ha parlato del voto in occasione del Referendum per il taglio dei parlamentari. Ed ha dichiarato, in maniera discretamente sibillina: “Allora io ho votato sì quattro volte. Tu fa’ … L'articolo Referendum taglio parlamentari, Salvini dopo il video virale: “Ho sempre votato sì e continuo a dire sì” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

TNannicini : Sono 30anni che a furia di non regalare il giustizialismo ai giustizialisti, il moralismo ai moralisti, abbiamo fat… - Mov5Stelle : Con il #TaglioDeiParlamentari aumentano l’importanza, il prestigio, l’autorevolezza e forse anche il senso di respo… - fattoquotidiano : Referendum, Di Maio in campo per il taglio dei parlamentari: “L’establishment è per il No, gli italiani per il Sì” - Affaritaliani : Referendum, Di Maio cita Onida 'Con il taglio Camere più efficienti' - PaolaTacconi : RT @Mov5Stelle: Con il #TaglioDeiParlamentari aumentano l’importanza, il prestigio, l’autorevolezza e forse anche il senso di responsabilit… -