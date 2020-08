Referendum: è partita la campagna di fake news contro il sì (Di martedì 25 agosto 2020) Quando le sardine “immaginano” è bene che si documentino, altrimenti dalla suggestione in un attimo si passa al racconto di fantasia, se non proprio alla fantascienza come suggeriscono loro stessi in un momento di lucidità. Oggi sono impegnati ad agitare lo spauracchio del problema democratico a causa della riforma che vuole il taglio dei parlamentari. Per loro “un partito del 20% non eleggerebbe alcun rappresentante” con la riforma. Perché? A causa delle “cosiddette soglie implicite” che farebbero diminuire il numero dei senatori drasticamente, soprattutto nelle regioni più piccole. Non sappiamo se questa fake news sia solo una gaffe, il frutto di scarsa conoscenza, ma a questo punto cerchiamo di fare chiarezza e di spiegare come stanno le cose nella realtà: la sperequazione tra ... Leggi su ilblogdellestelle

M5S_Camera : Referendum: è partita la campagna di fake news contro il sì - renatobrunetta : Se vince il sì vincono MSS e antipolitica, e cdx/csx perdono insieme. I leader del cdx, comprendendo il rischio per… - CapitanHarlok6 : RT @M5S_Senato: Referendum: è partita la campagna di fake news contro il sì - iopunto67 : RT @M5S_Camera: Referendum: è partita la campagna di fake news contro il sì - MariaAversano1 : RT @M5S_Camera: Referendum: è partita la campagna di fake news contro il sì -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum partita Il mio No al referendum è un Sì alla democrazia L'Espresso Attacco alla democrazia

Sia chiaro, sul referendum per la diminuzione dei parlamentari, il primo ad abboccare alla idiozia dei cinquestelle è stato il centrodestra che, per seguire la foga popolare e per mancanza di coraggio ...

Referendum, Salvini voterà sì al taglio dei parlamentari: “Sono coerente, non come Pd e Renzi”

La Lega in Parlamento ha sostenuto la riforma che prevede il taglio del numero dei parlamentari. E ora il suo leader, Matteo Salvini, ribadisce il sì al referendum confermativo che si terrà il 20 e 21 ...

Sia chiaro, sul referendum per la diminuzione dei parlamentari, il primo ad abboccare alla idiozia dei cinquestelle è stato il centrodestra che, per seguire la foga popolare e per mancanza di coraggio ...La Lega in Parlamento ha sostenuto la riforma che prevede il taglio del numero dei parlamentari. E ora il suo leader, Matteo Salvini, ribadisce il sì al referendum confermativo che si terrà il 20 e 21 ...