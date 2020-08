Referendum, basta con la “coerenza”. Per sfrattare il governo occorre la vittoria del “no” (Di martedì 25 agosto 2020) Confesso che questa storia della coerenza come bandiera mi convince assai poco. Anche perché molto spesso è il paravento dietro cui nascondere il più vieto immobilismo e ancor più la paura di assumersi responsabilità. Mi convince poi addirittura zero se riferita al Referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Matteo Salvini lo ha ripetuto ancora oggi: «Ho sempre votato sì e continuo a votare sì. Io ho una faccia, la Lega ha una faccia». Belle parole. Ma, politicamente parlando, non sanno di niente. Segnalano, semmai, un cortocircuito logico-politico con quel che lo stesso Salvini ha auspicato a proposito dell’attuale governo: «Prima va a casa e meglio è». Bene. Anzi no, perché se c’è un modo per sfrattare subito Conte e ... Leggi su secoloditalia

