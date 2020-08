Reddito di cittadinanza e acquisto auto nuova: si perde sussidio? (Di martedì 25 agosto 2020) Il diritto alla richiesta, ma anche al mantenimento, del Reddito di cittadinanza, è legato al possesso di determinati requisiti. E non si tratta soltanto dei requisiti patrimoniali, immobiliari e reddituali visto che esistono anche quelli che si riferiscono al possesso e all’acquisto di veicoli e motoveicoli. Vediamo chiaro al riguardo. Reddito di cittadinanza e acquisto auto nuova Un lettore scrive per chiedere: Buon pomeriggio, ho trovato sul web vari vostri articoli di consulenza, ho una domanda da porre. Ho appena ricevuto (da pochi gg) e non ancora utilizzato la postapay per il Reddito di cittadinanza di € 350 circa. Ovviamente, come tutta la mia esistenza, in modo fantozziano mi si rompe ... Leggi su notizieora

