Ratchet and Clank: Rift Apart si mostrerà con un gameplay alla Gamescom Opening Night Live (Di martedì 25 agosto 2020) Ratchet and Clank: Rift Apart si mostrerà con un nuovo video di gameplay durante la Gamescom Opening Night Live Geoff Keighley, il noto presentatore che ha collaborato con diverse testate e presentato molti eventi importanti, ha affermato su Twitter che Ratchet and Clank: Rift Apart si mostrerà in un video di gameplay durante la Gamescom Opening Night Live. La presentazione si terrà il 27 agosto, ovviamente in via completamente digitale, a causa della pandemia ancora in corso. Il gameplay di Ratchet and Clank: ... Leggi su tuttotek

