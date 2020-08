Ratched: il primo trailer della nuova serie di Ryan Murphy per Netflix (Di martedì 25 agosto 2020) Ratched, la nuova serie di Ryan Murphy, promette un turbinio di emozioni. Nel primo trailer della serie possiamo vedere Sarah Paulson nei panni della temibile infermiera Mildred Ratched, la principale antagonista del film del 1975 Qualcuno volò sul nido del cuculo. La serie infatti è una sorta di origin story dell’infermiera, introdotta per la prima … L'articolo Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Ratched primo

Sky Tg24

Sarà un settembre ricco di serie TV e di film originali per Netflix: ecco tutti i titoli previsti sulla piattaforma di video streaming Finisce il periodo vacanziero, si ricomincia a lavorare e riparte ...Con l’avvicinarsi di settembre ecco il nostro consueto articolo dedicato alle novità Netflix, in arrivo in catalogo nel corso delle prossime settimane. Un mese particolarmente ricco di novità prodotte ...