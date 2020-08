Raro evento nelle acque laziali, tre balenottere di passaggio immortalate a 10 miglia dalla costa (VIDEO) (Di martedì 25 agosto 2020) Bellissimo avvistamento tre giorni fa a largo di Civitavecchia. Il 22 agosto 2020, tre balenottere comuni sono transitate a 10 miglia dalla costa laziale. L’evento è stato filmato dal fotografo Emiliano Gabrielli che ha poi postato le riprese all’interno del suo canale YouTube. Sapere che nel mare che mi ha visto crescere nuotino queste meraviglie, a dir poco mi commuove. Ieri, 22.08.2020, tre balenottere comuni di passaggio, a circa 10 NM della costa laziale, di fronte Civitavecchia Ecco sotto il VIDEO completo:https://youtu.be/3oCQfxt0mHERingrazio i miei amici e compagni di pesca Stefano e Alessio Borgi per le emozionanti ripreseSperiamo di rincontrarle presto e, magari, fare qualche ripresa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

