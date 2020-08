Rapina e sparatoria in tabaccheria a Roma: la Polizia ferma tre pregiudicati (Di martedì 25 agosto 2020) Sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto tre persone ritenute responsabili della Rapina a una tabaccheria avvenuta, la settimana scorsa, in via Marco Besso in zona Vigna Clara a Roma. Due uomini con volto travisato, armati di coltello hanno minacciato il titolare della tabaccheria. Il proprietario si trovava all’interno dell’attività insieme al figlio. I Rapinatori hanno iniziato a rovistare nei cassetti, trovando una pistola e 888 euro in contanti. Poi sono fuggiti. La dinamica della Rapina in tabaccheria I Rapinatori inseguiti dal figlio, proprietario della pistola, hanno esploso alcuni colpi in aria cercando di seminarlo, poi sono scappati con un’auto a bordo della quale li aspettava il terzo complice che faceva ... Leggi su secoloditalia

