Raised by Wolves il primo trailer della serie tv di Ridley Scott per HBO Max lascia a bocca aperta (Di martedì 25 agosto 2020) Raised by Wolves primo trailer per la serie tv prodotta da Ridley Scott per HBO Max Un trailer quando è fatto bene colpisce subito lo spettatore e soprattutto scatena la curiosità verso la serie. E guardando quello di Raised by Wolves l'effetto è proprio quello: stupore, sorpresa e voglia di saperne di più. Prodotta da Ridley Scott Raised by Wolves arriverà dal 3 settembre in streaming su HBO Max negli USA (nel resto del mondo è difficile dire dove andrà) con i primi 3 episodi seguiti poi da un rilascio settimanale; originariamente era stata ordinata direttamente a ...

