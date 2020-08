Quel tweet choc contro Verona: il giornalista finisce denunciato (Di martedì 25 agosto 2020) Francesca Galici Il Comune di Verona reagisce alle parole di Paolo Berizzi e incarica i legali di querelare il giornalista per le affermazioni choc dopo il nubifragio; pronto anche un esposto all'ordine dei giornalisti e la richiesta di revoca della scorta Mentre Verona ancora doveva rialzarsi dopo la catastrofica bomba d'acqua e grandine che l'ha colpita nel tardo pomeriggio di domenica, il giornalista Paolo Berizzi su Twitter offendeva la città: "Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma". Parole ... Leggi su ilgiornale

