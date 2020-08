Quando Parla il cuore su Rai Movie stasera martedì 25 agosto la commedia indiana (Di martedì 25 agosto 2020) Quando Parla il cuore la commedia indiana domenica 12 aprile a Pasqua su Rai Movie stasera martedì 25 agosto arriva su Rai Movie il film Quando Parla il cuore (English Vinglish) il racconto della crescita personale di una ragazza indiana che lascia la sua famiglia per provare a imparare al meglio l’inglese. Il film è del 2012, purtroppo l’attrice protagonista Sridevi è scomparsa nel 2018 affogata in modo accidentale nella sua vasca da bagno. Il film ha incassato 1,8 milioni di dollari negli USA e complessivamente 3 milioni di dollari, diretto e scritto da Gauri Shinde. Quando Parla il ... Leggi su dituttounpop

