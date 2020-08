Pulcini: "Reina? Siamo al lavoro. Contagi Lazio? Ecco la situazione" (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA - "I Contagiati in casa Lazio ? E' tutto sotto controllo. I calciatori in osservazione sono solo per prudenza. Dobbiamo insegnare agli atleti, però, il virtuosismo: avere un corretto ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - "I contagiati in casa Lazio? E' tutto sotto controllo. I calciatori in osservazione sono solo per prudenza. Dobbiamo insegnare agli atleti, però, il virtuosismo: avere un corretto comportamento ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio: "I contagiati in casa Lazio? E' tutto sotto controllo. I calciatori in osservazione so ...