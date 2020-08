Puglia, inizia la vendemmia: “produzione in leggero calo, qualità al top” Coldiretti (Di martedì 25 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Al via con la corsa alla raccolta dei grappoli di uve di Negroamaro per le basi spumante la vendemmia 2020 in Puglia, partita con circa 7 giorni di ritardo, che si stima attorno ai 10 milioni di ettolitri, con qualità eccellente e quantità leggermente inferiori di circa il 5% rispetto all’anno scorso. E’ quanto rende noto Coldiretti Puglia, in occasione dei primi grappoli d’uva raccolti a Guagnano in provincia di Lecce nell’azienda vitivinicola Cantele. “A dispetto del clima impazzito dei mesi scorsi e facendo i debiti scongiuri rispetto all’andamento climatico delle prossime settimane, le previsioni della vendemmia 2020 sono ottime, con una produzione nella norma e ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Puglia, inizia la vendemmia: 'produzione in leggero calo, qualità al top' - olioferrini : Xylella, il Piano di rigenerazione olivicola inizia a pagare: A breve saranno liquidati 68 milioni sul Fondo di sol… - No_Miele : @LKlimex Non tutti gli Istituti della Puglia cominciano il 24, il liceo di mia figlia ad es inizia il 16. Dell'altr… - Puglia_in : #Scienza - #Coronavirus, allo #Spallanzani di Roma inizia la sperimentazione umana di un possibile #vaccino - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Inizia il controesodo, rallentamenti sulla statale 16 #IoSeguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia inizia Puglia, inizia la vendemmia: "produzione in leggero calo, qualità al top" Noi Notizie METEO ITALIA – Ancora LOCALI PIOGGE sulla Penisola, poi breve miglioramento prima della ROTTURA ESTIVA

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La giornata di ieri è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche fortemente instabili sulla nostra Penisola, a causa del transito di un ...

Foggia, gli «Oss» idonei: «Fateci lavorare»

Foggia - «Siamo vincitori di concorso e invece si continuano a rinnovare i contratti di colleghi entrati in servizio per l’emergenza Covid con rapporti di lavoro di due mesi e che poi sono stati proro ...

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La giornata di ieri è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche fortemente instabili sulla nostra Penisola, a causa del transito di un ...Foggia - «Siamo vincitori di concorso e invece si continuano a rinnovare i contratti di colleghi entrati in servizio per l’emergenza Covid con rapporti di lavoro di due mesi e che poi sono stati proro ...