Puglia, bonus matrimoni e Puglia Muslim Friendly. Emiliano si inimica contemporaneamente comunità lgbt+ e destra (Di martedì 25 agosto 2020) Nuove scintille nella turbolenta campagna elettorale pugliese a meno di un mese dalle elezioni. Due provvedimenti della Regione guidata dal presidente Michele Emiliano sono finiti nel mirino di associazioni e opposizioni, scatenando nei giorni scorsi un vero e proprio putiferio. bonus matrimoni Il primo intento, molto nobile nelle intenzioni, riguarda un sostegno per ogni coppia convolata a nozze dal primo luglio al 31 dicembre: 1.500 euro. Stanziamento complessivo 30mila euro. E già qui scattano le perplessità, con la sfidante pentastellata Antonella Laricchia all’attacco: «Il settore del wedding ha bisogno di interventi strutturali seri, non dell’ennesimo provvedimento spot di Emiliano». Ma come se non bastasse è arrivata, a stretto giro, la tegola più grossa: ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Puglia bonus Puglia, bonus matrimoni e Puglia Muslim Friendly. Emiliano si inimica contemporaneamente comunità lgbt+ e destra Open “Smascherato il bluff dei 700 candidati di Emiliano”, De Benedetto: “Sono 459 con nomi ripetuti”

PUGLIA – Il centrodestra si scaglia contro il governatore uscente, reo di aver barato sul numero di candidati in campo: li hanno contagi uno ad uno e il risultato non è 700. “Michele Emiliano continua ...

