Pronax e il mistero della sua “pazzia”: che cosa è successo davvero? (Di martedì 25 agosto 2020) Nel 2017, il mondo di CS:GO ha visto l’abbandono di uno dei membri più fondamentali di tutto il mondo degli Esports, in special modo per quanto riguarda il capolavoro tattico di casa Valve. Questa Star che abbandonò il suo trono corrisponde ad un nome, ovvero quello di Markus “Pronax” Wallsten, un giocatore svedese noto ai più per la sua incredibile bravura. Ma qualcosa di estremamente inquietante è successo in questi giorni. Pronax ha cominciato a dare segnali di squilibrio, dicendo che gli ex membri della sua squadra stavano facendo di tutto per farlo impazzire, indi per cui ha deciso di poter passare una notte di serenità presso l’Ospedale di Malmo, dicendo inoltre che GODSENT, la compagnia per il quale ora lavoro, stesse facendo di tutto per ... Leggi su esports247

