Previsioni Meteo, ecco la “bomba” di maltempo ammazza-estate: Sabato 29, Domenica 30 e Lunedì 31 Agosto la tempesta di fine stagione [MAPPE] (Di martedì 25 agosto 2020) Previsioni Meteo – Ci siamo. L’estate sta finendo. Nell’ultimo weekend di Agosto, proprio tra Sabato 29 e Domenica 30, arriverà sull’Italia la classica ondata di maltempo di fine stagione. Una vera e propria tempesta “ammazza-estate”, nella migliore tradizione del clima europeo e Mediterraneo. Già negli ultimi giorni, dall’alluvione di Domenica a Verona al tornado di poche ore fa nel Salento, il clima ha mostrato il suo volto più estremo nel nostro Paese. Adesso avremo una tregua di qualche giorno, ma già Venerdì 28 inizieranno i primi forti temporali sulle ... Leggi su meteoweb.eu

Venerdì arriva una perturbazione dal Nord Europa che porterà maltempo per tutto il weekend con un calo importante delle temperature. Addio all’afa, e forse anche un ‘saluto’ anticipato all’estate. Da ...Aggiornamento previsioni meteo Verbania, martedì, 25 agosto: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la ...