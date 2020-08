Pres. Abruzzo: "Lavoriamo per un protocollo da 2mila posti allo stadio per le amichevoli" (Di martedì 25 agosto 2020) Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, ha parlato da Castel di Sangro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo aperto gli stadi in anticipo per la prima volta in assoluto, per poter permettere in maniera limitata al pubblico d ... Leggi su tuttonapoli

Spazio_Napoli : - tuttonapoli : Pres. Abruzzo: 'Lavoriamo per un protocollo da 2mila posti allo stadio per le amichevoli' - 100x100Napoli : Il presidente della regione #Abruzzo parla dei primi due giorni di ritiro. - Pres_Casellati : “A quattro anni dal terremoto che ha colpito Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo l’Italia non può continuare ad essere… - 100x100Napoli : Il presidente dell'#Abruzzo sottolinea l'importanza della mascherina. -

Ultime Notizie dalla rete : Pres Abruzzo Pres. Abruzzo a KKN: "Primo ritorno alla normalità qui a Castel Di Sangro" 100x100 Napoli Pres. Abruzzo: "Lavoriamo per un protocollo da 2mila posti allo stadio per le amichevoli"

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha parlato da Castel di Sangro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo aperto gli stadi in anticipo per la prima volta in assoluto, per poter ...

Marsilio, pres. Abruzzo: 'Mascherina necessaria per entrare al Patini'

Di seguito le sue parole: ' La mascherina è necessaria per l'ingresso al Patini. Ci sarà anche la misurazione della temperatura corporea e poi naturalmente bisognerà rispettare il distanziamento. Con ...

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha parlato da Castel di Sangro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo aperto gli stadi in anticipo per la prima volta in assoluto, per poter ...Di seguito le sue parole: ' La mascherina è necessaria per l'ingresso al Patini. Ci sarà anche la misurazione della temperatura corporea e poi naturalmente bisognerà rispettare il distanziamento. Con ...