Pozzuoli, nuovo caso di Coronavirus: “Rientrato dall’estero” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – nuovo caso di Coronavirus a Pozzuoli, anche stavolta si tratta di un cittadino rientrato dall’estero. Ad annunciarlo è stato il sindaco del comune flegreo, Vincenzo Figliolia. Lo stesso ha spiegato che al momento è già partita la ricerca del link epidemiologico per risalire ai collegamenti del concittadino risultato positivo, ricordando inoltre che il ritorno dall’estero va segnalato all’Asl Napoli2 al seguente indirizzo: dichiarazioneviaggiatore@aslnapoli2nord.it. “Il Dipartimento epidemiologico dell’Asl Napoli 2Nord – spiega il sindaco – mi ha comunicato che un nostro concittadino, ritornato dall’estero, è risultato positivo al test Covid-19”. L'articolo ... Leggi su anteprima24

Notiziedi_it : Nuovo caso di Coronavirus a Pozzuoli: rientrava dall’estero - NapoliToday : #Cronaca Nuovo caso di Coronavirus a Pozzuoli: rientrava dall'estero - montediprocida : Un nuovo positivo a Pozzuoli, è un cittadino ritornato dall'estero - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Annullato il nuovo affidamento e “cacciati” gli ex gestori: resta chiuso il Pala Trincone - zazoomblog : Maria Consiglia Visone già assessore all’ambiente nuovo vice sindaco di Pozzuoli - #Maria #Consiglia #Visone… -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli nuovo

anteprima24.it

Cala, seppur di poco e con 1000 tamponi in meno processati, il numero aggiornato di positivi al Coronavirus in Campania. Nell’ultimo bollettino diramato dall’Unità di crisi regionale, e che si riferis ...Nuovo caso di Coronavirus a Pozzuoli. Si tratta di un cittadino puteolano di ritorno da una vacanza all'estero. Anche in questo caso è stato “fatale” l'uscita dal territorio nazionale. Ad annunciare i ...